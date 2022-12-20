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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira sözleşmelerinde yeni dönem!

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira sözleşmelerinde yeni dönem!
20 Aralık 2022 Salı 09:13

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonominin önüne geçmek için yeni adımlar atıyor. Buna göre artık kira sözleşmeleri de e-Devlet üzerinden yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023-2025 dönemini kapsayan "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı"nı yürürlüğe koydu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eylem planını, "Rekabet gücünü artırmak, vergi kaybının önüne geçerek sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve gelir dağılımını daha adaletli bir yapıya kavuşturmak için kayıt dışı ekonomiyle mücadelemize devam ediyoruz" ifadeleriyle duyurdu.

2024 YILI SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Plana göre 2025 yılı sonuna kadar, kayıt dışılığın önlenmesi için 44 eylem tamamlanacak. Bu kapsamda, kira sözleşmeleri de artık e-Devlet üstünden yapılacak. Plana göre, karar alma süreçlerini desteklemek ve risk analizi çalışmaları yürütmek üzere kira sözleşmeleri, elektronik ortamda düzenlenecek. Düzenleme, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

Etiketler; #ev sahibi #kiracı #kira sözleşmesi
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