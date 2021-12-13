Dünya genelinde çeşitli evcil kuşlar bulunmaktadır. Ve her birinin kendine has bakım ve beslenme koşulları vardır. Bu sevimli kuşların stressiz ve uzun süre yaşaması için uygun çevre koşulları sağlamanız gerekmektedir

Bu paylaşımda evcil kuşların bakımı ve beslenmesi ile ilgili önemli konuları paylaşmaktayız. Ve eğer bir evcil kuş beslemek isterseniz bu bilgiler kuşunuzun sağlıklı ve neşeli olarak yaşaması için yardımcı olacaktır.

Evcil kuşlar genel olarak hobi amaçlı olarak insanlar tarafından beslenilmektedirler. Ve bazıları ise yalnızlıklarını dolduracak bir sevimli ve neşeli arkadaş olarak satın alınırlar. Ama bazı kişiler ise bu kuşların üremesi ile para kazanmayı amaçlamaktadırlar. Ama bu kuşların bakımı ve beslenmesi ile ilgili herhangi bir bilgi vermeden, evcil kuşları tanımanız gerekmektedir. Ve aşağıda en yaygın olarak evlerde bulunan kuşları listeledik :

Muhabbet kuşu

Sultan papağan

Kanarya

Mayna kuşu

Jako papağan (Afrika gri papağanı)

Cennet papağanı

Kakadu papağanı

Macaw (Ara) papağanı

Yeşil yanaklı papağan

Finç

Güvercin

İskender papağanı

Bu kuşlardan her birisi kendine özel bakım ve beslenme koşullarına sahip olmaktadırlar. Ve bu kuşlar ile alakalı Altın kuluçka web sitesinde detaylı bilgiler paylaşılmaktadır.

Altın kuluçka blog sayfasına aşağıdaki adrese tıklayarak ulaşmanız mümkün olmaktadır :

https://altin-kulucka.com/blog/

En iyi evcil kuş hangisidir ?

Az önce listelediğimiz kuşların hepsi evcil kuşlar olmaktadırlar. Ve bu kuşların tabii ki fiyatı ve bakım koşulları farklı olmaktadır. Ve birazda sizin butcenize bağlı olmaktadır. Bazı kişiler güzel ötüşü olan kuşları severler ve bazıları ise daha cesur ve konuşma yeteneği olan kuşları beslemeyi severler.

Kanarya gibi kuşlar sadece güzel ötmeleri nedeni ile insanların ilgisini çekmektedirler ve bakımı ve beslenmesi için ise fazla para harcamanıza gerek olmamaktadır. Ama papağan türleri ve mayna kuşu gibi evcil kuşların bakımı daha masraflı olmaktadır. Ve aynı zamanda bu kuşlar psikolojik olarak daha hassas olmaktadırlar. Ve eğer bu kuşlar için ayıracağınız yeterli zamanınız yoksa kesinlikle tavsiye edilmemektedir.

Çiğdeci kuşu, jako papağan ve diğer papağan ırkları konuşma yeteneğine sahip olmaktadırlar. Ve saatlerce sizi eğlendirebilirler. Ama bu kuşların yalnız kalmaması gerekmektedir. Ve eğer onlar için zaman ayırmazsanız, depresyon hastalığına yakalanmaları mümkün olmaktadır.

Evcil kuş sahiplenmek için gerekli malzemeler :

Genelde insanlar hobi olarak evlerinde kuş beslemek isterler ve çok nadiren evde kuş besleyerek para kazanmayı düşünenler vardır. Ayrıca bir çift kuş dan kazanılan para ekonomik açıdan pek kar olarak değerlendirilemez.

Ama bir evcil kuş sahiplenmek için aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız vardır :

Kafes : kuşların yaşaması ve kendilerini güvende hissetmeleri için kafes önemli olmaktadır. Ve özelliklede papağanlar için kafes bir barınak ve güvenli bir sığınak anlamına gelmektedir. Ama kafesin boyutunu kuş türüne uygun olarak seçmeniz gerekmektedir.

Yemlik ve suluk : kuşunuza uygun yemlik ve suluk satın almanız gerekmektedir. Ve kuşun susadığı veya acıktığı zaman kolay bir şekilde yem ve suya erişmesi gerekmektedir. Ve gagasının kolay bir şekilde yemlik ve suluğa yerleşmesi önemli olmaktadır.

Tünek : tünek kafes içinde kuşun dinlenmesi için, konulan çubuklar olmaktadır. Ve tavsiyemiz, tüneğin ağaçtan olması ve kaygan olmaması gerekmektedir. Tünekler ise kuşa göre farklı olmaktadır. Örnek olarak ara papağan için kullanılan tünek muhabbet kuşu için uygun olmamaktadır.

Oyuncaklar : muhabbet kuşu, jako papağan, kakadu ve diğer papağan ırkları için kafeslerinde oyuncakların olması gerekmektedir. Ve siz evde olmadığınız zaman, kuşunuzun bu oyuncaklar ile zaman geçirmesi sıkılması ve kendini yalnız hissetmesine neden olmaktadır. Farklı kuşlar için uygun oyuncaklar online pet shop mağazalarında bulunmaktadır. Ve kolayca sipariş edebilirsiniz.

Evcil kuşlar için uygun çevre koşulları :

Kuşunuzun kafesi ses ve gürültüden uzak bir yerde olması gerekmektedir. Ve kuşun strese girmesine neden olan, faktörlerin giderilmesi gerekmektedir. Evcil kuşlar genelde yeni bir yere geldikleri zaman stres yaşarlar ve her şeye tepki göstermeleri mümkün olmaktadır. Ve bu yüzden huzurlu bir yeri kuşunuza seçmeniz önemli olmaktadır.

Baharat kokusu, parfüm veya sigara ve nargile dumanı evcil kuşlar için son derece zararlı olmaktadır. Ve kuşunuzu kesinlikle evinizin balkonuna koymamanız gerekmektedir. Çünkü hava akımı ve rüzgar kuşun soğuk algınlığına yakalanmasına neden olmaktadır.

Evcil kuşların beslenmesi :

Kuşlar doğal olarak tahıllar, sebzeler ve meyvelerden beslenmektedirler. Ve bazıları ise küçük haşereler ve solucanlardan ise beslenmektedirler. Ama papağanlar için sadece meyve, sebze ve tahıllar verilmektedir.

Evcil kuşların beslenmesi genel olarak program üzerinden gerçekleşmektedir. Ve yem karışımında vücutlarının ihtiyacı olan besin değerlerinin yer alması gerekmektedir. Bu yüzden, kuşlarınıza her zaman çeşitli meyveler, sebze, tahıllar, tohumlar, suda haşlanmış yumurta, kemik unu, kuşa özel peletlerin verilmesi gerekmektedir.

Evcil kuşların kuluçkası ve üreme mevsimi :

Evcil kuşlar normalde ilkbahar gelişi ile, çiftleşmeye ve yavru yapmaya başlarlar. Ve bu yazın sonlarına kadar sürebilir. Yani kuşa göre farklı olmaktadır.

Bazı zamanlarda, çiftlerin genç olması, nedeni ile çiftleşme başarılı olmaz ve dişi kuşun yumurta üzerinde yatmasına rağmen yumurtalardan civciv çıkmaz. Nedeni ise yumurtaların dölsüz olması ve çiftin yavru sahibi olması için daha erken olmasıdır.

Hatta bazı genç çiftlerin yumurtalar ile ne yapması gerektiği konusunda hiçbir deneyimi olmamaktadır. Ve bu yüzden yumurtaları yuvasından dışarı atar.

Bu nedenle bazı pet shop sahipleri ve evcil kuş yetiştiricileri, kuşların üremesi için kuluçka makinesi kullanmaktadırlar.

Kısacası eğer hobi olarak bile bir çift kuş besliyorsanız ister istemez yavruları olacaktır. Ve bu yüzden yavruların bakımı ve beslenmesi ile ilgili bilgiler edinmeniz tavsiye edilmektedir. Çünkü bazı kuşlar agresif olmaktadırlar. Ve bazen yumurtadan çıkan yavrularını beslemezler. Bu yüzden eliniz ile beslemeniz gerekmektedir.

Evcil kuş beslemenin dezavantajları :

Eğer evcil kuş sahibi iseniz, bazı konuları dikkate almanız gerekmektedir. Ama genel olarak evcil kuşlar gürültülü olmaktadır. Ve bazıları için dayanılmaz olmaktadır. Örnek olarak jako papağanlar ara sıra çığlık atmaları ve bağırmaları mümkün olmaktadır.

Bu yüzden, bir evcil hayvan sahiplenmeden, bu konulara dikkat etmeniz tavsiye edilmektedir. Bazen uzman bir veteriner bulmak, zor olabilir ve kuşunuz eğer hasta olursa, tedavisi için baya uğraşmak gerekmektedir. Hatta bazen bu yüzden kuşunuzu kaybedebilirsiniz.

Tavsiyemiz kuşunuzu yatak odanıza koymayın, çünkü bazı kuşlar hastalık taşıyıcısı olabilirler. Ve hastalığın size bulaşması mümkün olmaktadır. Bazı mantar hastalıklar, papağan ateşi, ve bazı viral ve enfeksiyonel hastalıkların sizede bulaşması mümkün olmaktadır.

Bu yüzden her zaman kuşunuz ve kafesinin temiz olması gerekmektedir. Ve bakımına dikkat etmeniz tavsiye edilmektedir.

Son söz :

Bazı evcil kuşlar komik hareketleri ve yetenekleri ile sizi eğlendirebilirler, ve bu kuşların bu kadar neşeli olması ve sağlıklı yaşaması için gerekli koşulları sağlamanız gerekmektedir. Ayrıca bir hayvan sahiplenmek sorumluluk almak demektir. Ve çocuğunuz ile nasıl ilgileniyorsanız, evcil hayvanlar ile öyle ilgilenmek gerekmektedir.

Altın kuluçka web sitesinde kümes hayvanları dışında evcil kuşlar ile alakalı ise birçok makale paylaşılmaktadır. Ve zaman içinde yaygın olarak tercih edilen kuşların bakımı ve beslenmesi ile ilgili daha çok makale paylaşılacaktır.

Bir firma olarak amacımız, kuşların sağlıklı ve konforlu yaşaması için evcil hayvan sahiplerine bilgi kaynağı oluşturmak olmaktadır. Ve bu tüylü dostlarımızın sağlıklı yaşaması için elimizden geleni yapmak ve sizler ile paylaşmak olmaktadır.

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