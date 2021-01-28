Evde çıkan yangında anne öldü, bebeği ve kardeşi yaralandı

Konya'da bulunan bir evde çıkan yangında 24 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, bebeği ve kardeşi kurtarıldı

Olay Konya'nın Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre sabah saat 09.30 civarında bilinmeyen bir nedenle iki katlı evde yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören komşular durumu yetkililere bildirdikten sonra hortumlarla, su dolu kovalarla yardıma koştu.

Ailenin içerde olduğunu öğrenen komşular, su döke döke içeriye girerek 3 yaşındaki Okay Yürür'ü ve dayısı 20 yaşındaki Yusuf Yürür'ü kurtardı.

Ayaklarında ve vücudunda yanıklar bulunan minik Okay'ın önce kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Okay hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen Yusuf Yürür'e ise ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndükten sonra içeriye giren ekipler, 24 yaşındaki anne Hülya Yürür'ün cansız bedeni ile karşılaştı. Acı haberi alan yakınları ise evin önünde sinir krizi geçirdi.