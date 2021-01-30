Evde çıkan yangında kız camdan atlayarak anne yanarak öldü

Konya'da, 5 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında, paniğe kapılıp pencereden atlayan Melek Dağ (6) yaşamını yitirdi. Alevleri söndürüp eve giren itfaiye ekipleri ise eşinden boşanan annesi hemşire Sevim Kayhan'ın (36) cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi

Yangın, saat 02.20 sıralarında merkez Meram ilçesi, Aşkan Mahallesi Meltemler Sokak'taki 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Sevim Kayhan'ın, yatak odasında uyuduğu sırada yangın çıktı. Alevler odayı sararken, çocuk odasındaki kızı Melek Dağ, durumu fark edip panikle kendisini pencereden sarkıttı. Çevredekilerin atlamaması yönündeki uyarılarına rağmen Dağ, düşerek yaşamını yitirdi. İhbar üzerine çağrılan itfaiye ekipleri alevleri söndürüp içeri girdiğinde, anne Sevim Kayhan'ın cansız bedenine ulaştı. Anne- kızın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Eşinden boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Sevim Kayhan'ın, kasım ayında eve taşındığı belirtildi. Öte yandan, ekiplerce yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruldu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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