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Evde çıkan yangında kız camdan atlayarak anne yanarak öldü

Konya'da, 5 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında, paniğe kapılıp pencereden atlayan Melek Dağ (6) yaşamını yitirdi. Alevleri söndürüp eve giren itfaiye ekipleri ise eşinden boşanan annesi hemşire Sevim Kayhan'ın (36) cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi

Evde çıkan yangında kız camdan atlayarak anne yanarak öldü
30 Ocak 2021 Cumartesi 09:23

Yangın, saat 02.20 sıralarında merkez Meram ilçesi, Aşkan Mahallesi Meltemler Sokak'taki 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Sevim Kayhan'ın, yatak odasında uyuduğu sırada yangın çıktı. Alevler odayı sararken, çocuk odasındaki kızı Melek Dağ, durumu fark edip panikle kendisini pencereden sarkıttı. Çevredekilerin atlamaması yönündeki uyarılarına rağmen Dağ, düşerek yaşamını yitirdi. İhbar üzerine çağrılan itfaiye ekipleri alevleri söndürüp içeri girdiğinde, anne Sevim Kayhan'ın cansız bedenine ulaştı. Anne- kızın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Eşinden boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Sevim Kayhan'ın, kasım ayında eve  taşındığı belirtildi. 

Öte yandan, ekiplerce yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruldu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #konya yangın #anne kız ölüm
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