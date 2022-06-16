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Evde çıkan yangında liseli genç hayatını kaybetti!

Balıkesir'in Kobaklar Mahallesi'nde bulunan bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında lise son öğrencisi olduğu öğrenilen 18 yaşındaki Tayfun Çetinkoz hayatını kaybetti

Evde çıkan yangında liseli genç hayatını kaybetti!
16 Haziran 2022 Perşembe 09:33

Havran kırsal Kobaklar Mahallesi'nde Talip Çetinkoz'a (45) ait iki katlı evin çatı katında dün sabaha karşı saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından kaynaklandığı belirtilen yangına ilk müdahaleyi yapan ev sahibi Talip Çetinkoz'un ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Baba Talip Çetinkoz, her sabah erken kalkıp ağıla hayvanlara bakmaya giden oğlu, Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Tayfur Çetinkoz'u bulamayınca durumu jandarmaya anlattı. Evde olabileceği düşünülen lise öğrencisi için yapılan aramada talihsiz gencin cansız bedeni yanmış olarak çatı katında bulundu. Lise öğrencisi Tayfun Çetinkoz'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası kırsal Kobaklar Mahallesi'nde toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #yangın #ölüm
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