Evde katliam! Bütün ailesini öldürdü, intihar etti!

Kahramanmaraş'ta bir evde aile katliamı yaşandı. Çocukları 22 yaşındaki Burak Özyürek'in evlerinin çatısında maket bıçağı ile kendini zarar verdiğini gören aile çocuklarının yanına gitti, Burak Özyürek, yanına çıkan babası Mehmet Özyürek, annesi Hacer Özyürek, ağabeyi Furkan Özyürek ve 10 yaşındaki kardeşi Talha Özyürek'e yanındaki tabanca ile ateş açtı. Bütün aile üyeleri ölürken Burak Özyürek de aynı silahla intihar etti

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Önsen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Burak Özyürek evlerinin çatısında maket bıçağı ile bileklerini keserek kendine zarar vermeye başladı. Burak Özyürek çatıya çıkan baba Mehmet Özyürek, anne Hacer Özyürek ile ağabeyi Furkan Özyürek ve 10 yaşındaki kardeşi Talha Özyürek'e yanında bulunan tabanca ile ateş açtı. Anne, baba ve 2 kardeşini tabancayla vuran Burak Özyürek, daha sonra aylı silahla kendini de vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan baba da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KOMŞULAR HEPSİNİ KANLAR İÇERİSİNDE BULMUŞ

Kahramanmaraş'ta Özyürek ailesinin evinden gelen silah seslerini duyan komşuları eve geldiklerinde kanlı manzarayla karşılaştı. Burak Özyürek, polis memuru babası Mehmet Özyürek, annesi Hacer Özyürek ve infaz koruma memuru ağabeyi Furkan Özyürek'i çatıda, Talha Özyürek'i de merdivenlerde kanlar içinde yatarken bulan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri incelemesinde Hacer Özyürek ile Furkan Özyürek, Burak Özyürek ve Talha Özyürek'in öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olan Mehmet Özyürek ise götürüldüğü özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 4 kişinin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayı duyup eve gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.