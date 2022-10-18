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Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk, yangında öldü!

Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk, yangında öldü!
18 Ekim 2022 Salı 10:03

Bursa'da bir binanın 4. katında yangın çıktı. Yangında evde tek başına bırakıldığı öğrenilen 3 yaşındaki Barış Can hayatını kaybetti. Can'ın annesinin İstanbul'da olduğu ve teyzesi ile kaldığı öğrenildi

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Tavşanlı Mahallesi 95'inci Sokak'taki bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre teyzesi Filiz A., annesi İstanbul'da olduğu öğrenilen Barış Can'ı, yalnız bırakıp, okuldan gelen çocuğunu karşılamak için dışarı çıktı. Bir süre sonra evden duman çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen ekipler, kısa sürede alevleri söndürdü. Evde inceleme yapan ekipler, koltukta yatan Barış Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Barış Can'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Filiz A.'nın ise ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #yangın #ölüm #çocuk ölüm #haber
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