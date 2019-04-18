Evlerde veya villalarda bulunan eşyalar Almanya başta olmak üzere pek çok ülkeye götürülmektedir.

Evden eve nakliyat firmamız, Türkiye’den farklı ülkelere taşınacak olan bireyler için araç desteği sunmaktadır. Evlerde veya villalarda bulunan eşyalar Almanya başta olmak üzere pek çok ülkeye götürülmektedir. Günümüz teknolojisinde üretilmiş olan tır modellerimiz sayesinde taşıma güvenliği maksimum bir şekilde sağlanmaktadır. 1+1 veya 1+0 daireler için ise parça eşya taşımacılığı desteği sunulmaktadır. Uluslararası evden eve nakliyat firmamız müşteri memnuniyetine önem veren bir hizmet anlayışına sahiptir. Tüm yükler sıfır risk ile istenilen ülkelere götürülmektedir. Ayrıca sevkiyat anında herhangi bir maddi kaybın oluşmaması içinde gerekli olan önlemler eksiksiz bir şekilde alınmaktadır.

Evden Eve Nakliye

Evden eve nakliye ekiplerimiz öncellikle tüm eşyaları ekspertizden geçirmektedir. Her bir eşya profesyonel bir şekilde sökülmekte ve paketlenmektedir. Paketlerin içerisine yerleştirilen strafor malzemeleri sayesinde de eşyaların darbelere karşı korunması sağlanmaktadır. Yüklemeler sırasında eşyaların fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmaktadır. Şehirlerarası evden eve nakliye personellerimiz yeni ülkelere getirilen yükleri hassasiyet kurallarına uygun bir şekilde binalara çıkarmaktadır. Tüm eşyalar marangoz ustalarımız tarafından monte edilmekle beraber montaj işlemleri için ek ücret alınmamaktadır. Ayrıca değerli olan eşyalar için sigortalı taşımacılık hizmeti verilmektedir. Özellikle de mutfak araç gereçleri veya kırılgan eşyalar karton kutulara yerleştirilmektedir. Ofis taşıma firmamız önceliğini her zaman taşıma güvenliğine vermektedir.

Evden Eve Taşımacılık

Türkiye’nin 81 ilime araç desteği sunan firmamız, parça eşya taşımacılığı noktasında da oldukça profesyoneldir. Bünyemizde bulunan araç modelleri sınır kapılarından rahatlıkla girip çıkabilmektedir. Ayrıca tüm araçlarımız k3 belgesine sahiptir. Bu belge sayesinde tüm ülkelere sorunsuz bir şekilde giriş çıkış yapılabilmektedir. İstanbul evden eve nakliyat hizmetleri makul rakamlar ile verilmektedir. Parça eşyalar ise oldukça cüzi fiyatlarla taşınmaktadır. Firmamız müşterilerine söz verdiği tarihe kadar teslimat işlemlerini gerçekleştirmektedir. Yeni dairelere getirilen eşyaların tamamı kontrollerden geçirilmektedir. Yine tüm eşyalar profesyonel bir şekilde odalara yerleştirilmektedir. Sevkiyat güzergahının uzun olmasına rağmen taşıma güvenliğini riske atacak tüm etkenler ortadan kaldırılmaktadır. Eşya depolama firmamız sayesinde tüm yükler profesyonel bir şekilde yeni adreslere ulaştırılmaktadır.

Ev Taşıma Ücretleri

Ekonomik bir taşımacılık desteği sağlayan Şehirler arası nakliyat firmamız müşterilerine özel indirimler gerçekleştirmektedir. Talep edilen ücretler içerisinde paketleme, sökme ve takma gibi hizmetlerde yer almaktadır. Dolasıyla da müşterilerimizin farklı bir maliyet ile karşılaşmaları engellenmektedir. Uluslararası nakliye firmamız ile iletişime geçebilir ve ekonomik bir hizmet alma şansı bulabilirsiniz. Ayrıca telefon üzerinden müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçerek de taşınma maliyetlerinizi öğrenebilirsiniz.

Bemay Temizlik hizmetleri hakkında bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.



Telefon: 0531 775 40 38

Telefon: 0553 799 81 66

Telefon: 0534 612 95 30

https://www.temiznakliyat.com/