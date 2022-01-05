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Eve alkollü gelen kocasını bıçaklayarak öldürdü

Eve alkollü gelen kocasını bıçaklayarak öldürdü
05 Ocak 2022 Çarşamba 09:34

Konya'da üç çocuk annesi bir kadın, eve alkollü gelen eşini çıkan tartışma sonucunda göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olay sırasında iki çocuğun da evde olduğu öğrenildi


Olay, dün saat 20.30 sıralarında Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Mustafa Koç, iddiaya göre eve alkollü gelince çocuk bakıcılığı yapan eşi Fatma Koç tepki gösterdi. Çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Fatma Koç, mutfaktan aldığı bıçakla evdeki 2 çocuğunun gözü önünde eşi Mustafa Koç'u göğsünden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Mustafa Koç, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Koç'un cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fatma Koç da polis tarafından gözaltına alındı.

Komşuları, Fatma Koç'un eşi tarafından sürekli şiddete uğradığını öne sürdü. Çiftin olay anında evde bulunan 1'i kız 2 çocuğu ise ablasının evine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #ölüm #cinayet #kocasını öldürdü
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