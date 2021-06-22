YAŞI 72 AMA...
YAŞI 72 AMA...
0
DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM!
DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM!
0
MÜZİK DÜNYASINDA ERDOĞAN'A TEPKİ!
MÜZİK DÜNYASINDA ERDOĞAN'A TEPKİ!
0
KISKANÇLIK NEDENİ...
KISKANÇLIK NEDENİ...
0

Evi terk eden eşini öldürdü, intihar etti!

Konya'da Mesut Çoban (46), 15 yıl önce boşanıp dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Halime Uyar'ı (43), sokak ortasında tabancayla vurarak öldürüp, intihar etti

Evi terk eden eşini öldürdü, intihar etti!
22 Haziran 2021 Salı 11:11

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Sandıklı Sokak'ta meydana geldi. 3 çocuk annesi Halime Uyar, 15 yıl önce boşanıp, dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Mesut Çoban ile şiddetli geçimsizlik yaşayınca iki hafta önce evi terk edip, kız kardeşinin yanına yerleşti. Bu sabah işe gitmek için evden çıkan Uyar, Mesut Çoban’ın silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla başından vurulan Halime Uyar, kanlar içinde yere yığılırken, Çoban, bu kez tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Halime Uyar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Mesut Çoban da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya intihar #kadın cinayeti #konya
Önceki Haber
Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Sonraki Haber
25 yaş üstü için aşı randevusu açıldı!
Bir kadın daha isyan etti: Ölmek istemiyorum
Bir kadın daha isyan etti: Ölmek istemiyorum
0
Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Yangında annesi ölen küçük çocuğun elleri kesildi!
Yangında annesi ölen küçük çocuğun elleri kesildi!
0
Yaşı 72, biyolojik yaşı ise...
Yaşı 72, biyolojik yaşı ise...
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.