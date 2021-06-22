Evi terk eden eşini öldürdü, intihar etti!

Konya'da Mesut Çoban (46), 15 yıl önce boşanıp dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Halime Uyar'ı (43), sokak ortasında tabancayla vurarak öldürüp, intihar etti

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Sandıklı Sokak'ta meydana geldi. 3 çocuk annesi Halime Uyar, 15 yıl önce boşanıp, dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Mesut Çoban ile şiddetli geçimsizlik yaşayınca iki hafta önce evi terk edip, kız kardeşinin yanına yerleşti. Bu sabah işe gitmek için evden çıkan Uyar, Mesut Çoban’ın silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla başından vurulan Halime Uyar, kanlar içinde yere yığılırken, Çoban, bu kez tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Halime Uyar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Mesut Çoban da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.