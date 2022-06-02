LERZAN MUTLU HAKİM KARŞISINDA
LERZAN MUTLU HAKİM KARŞISINDA
0
İLK GÖRÜŞTE AŞK MÜMKÜN MÜ?
İLK GÖRÜŞTE AŞK MÜMKÜN MÜ?
0
UĞUR DÜNDAR'A HAPİS CEZASI!
UĞUR DÜNDAR'A HAPİS CEZASI!
0
KAZANAN BELLİ OLDU
KAZANAN BELLİ OLDU
0

Evin tavanı çöktü, altında kalan anne ve oğlu öldü!

Kars'ta etkili olan sağanak sırasında tavanı çöken evde göçük altında kalan Songül Budak (36) ile oğulları Bedirhan (10) ve Buran Budak (8) yaşamını yitirdi. Yaralanan ailenin kızı Sibel Budak (12) ise hastanede tedaviye alındı

Evin tavanı çöktü, altında kalan anne ve oğlu öldü!
02 Haziran 2022 Perşembe 11:08

Merkeze bağlı Verimli köyünde, etkili olan sağanak sırasında Budak ailesine ait evin tavanı çöktü. Songül Budak ile 3 çocuğu göçük altında kaldı. Yardıma koşan köylüler, 212 Acil Çağrı Merkezi’ni haber verdi. İhbar üzerine köye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla Songül Budak ile oğulları Bedirhan ve Buran Budak'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Göçük altından yaralı çıkarılan Sibel Budak ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Anne ve 2 oğlunun cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Songül Budak’ın eşi Osman Budak'ın ise bir süre önce çalışmak için İstanbul'a gittiği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kars #ev çöktü #göçük #ölüm
Önceki Haber
Otoyollarda hız sınırı yükseltildi!
Sonraki Haber
Akhisar'da kamyonla çarpışan motosikletli öldü!
Tartıştığı oğlunu vuran anne intihar etti!
Tartıştığı oğlunu vuran anne intihar etti!
0
Galata Kulesi önünde kendini yakmıştı! Acı haber geldi!
Galata Kulesi önünde kendini yakmıştı! Acı haber geldi!
0
Uzman çavuş, kiraladığı araçta ölü bulundu!
Uzman çavuş, kiraladığı araçta ölü bulundu!
0
Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten hapis cezası!
Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten hapis cezası!
0
Otoyollarda hız sınırı yükseltildi!
Otoyollarda hız sınırı yükseltildi!
0
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.