Evinde bıçaklanarak öldürülmüştü! Katil tanıdık çıktı!

Sivas Şarkışla'da 24 yaşındaki Duriye Taşdelen bıçaklanmış olarak yaralı bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan genç kadın kurtarılamadı. Taşdelen'in olay sırasında eşi ile telefonda görüntülü konuştuğu katilinin de eşinin kuzeni olduğu ortaya çıktı.

Şarkışla ilçesi Yukarı Mahalle'de oturan 2 çocuk annesi Duriye Taşdelen, dün saat 22.00 sıralarında İzmir'de çalışan eşi Emrah Taşdelen ile telefonda görüntülü konuşurken evin kapısının zorlandığını belirterek çığlık attı. Büyük şok yaşayan Emrah Taşdelen, ilçedeki yakınlarını arayıp, durumu anlattı. Eve giden yakınları, Duriye Taşdelen’i yaralı buldu. Daşdelen, çağırılan ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden defalarca bıçaklandığı belirlenen Duriye Taşdelen, kurtarılamadı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, katil zanlısının Emrah Taşdelen'in kuzeni Nihat Kara olduğunu tespit etti. Birçok suçtan kaydı olduğu belirtilen Nihat K., emniyetteki ifadesinde hırsızlık amacıyla eve girdiğini, genç kadın çığlık atınca da bıçakladığını itiraf etti.

ŞÜPHELİYE ADLİYE GİRİŞİNDE SALDIRI

Şarkışla ilçesinde 2 çocuk annesi Duriye Taşdelen'i bıçaklayarak öldüren şüpheli Nihat Kara (26), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Kara'ya, sevki sırasında polis aracından indirildiğinde, adliye önünde bekleyen Duriye Taşdelen'in yakınları saldırdı. Şüpheli Nihat Kara, güçlükle adliyeye sokuldu. Olayın duyulmasının ardından ilçe halkı da adliye önünde toplandı.

TUTUKLANDI; ADLİYE ÖNÜNDEKİ KALABALIK BİBER GAZIYLA DAĞITILDI

Şarkışla ilçesinde 2 çocuk annesi Duriye Taşdelen'i bıçaklayarak öldüren Nihat Kara (26), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Binaya girerken Duriye Taşdelen'in yakınları saldırısına da uğrayan Nihat Kara savcılık ifadesinin arından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ancak şüphelinin adliyeye çıkarıldığının duyulmasının ardından ilçe halkı da adliye önünde toplandı. Birkaç saat içerisinde yüzlerce kişi adliye binasında toplanarak duruma tepki gösterdi ve şüphelinin kendilerine verilmesini istedi. Kalabalığın artması ve tüm uyarılara rağmen adliye binasının önünden ayrılmamaları üzerine jandarma ekipleri ile il merkezinden takviye çevik kuvvet ekipleri ilçeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ile Şarkışla Belediye Başkanı Turgay Oğuz da adliye binası önüne gelerek vatandaşlara dağılmaları yönünde telkinlerde bulundu. Ancak kalabalığın adliye önünden ayrılmaması üzerine polis ekipleri biber gazı ve silahla havaya ateş açarak gruba müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında kalabalık arasından atılan taşlar sonucu 2 polis ile 2 bekçi hafif şekilde yaralandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile kalabalık adliye önünden dağıtıldı.

ZIRHLI ARAÇLA CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kalabalığın dağıtılmasının ardından tutuklandıktan sonra uzun süre adliyede bekletilen şüpheli Nihat Kara, binadan çıkarılarak akrep diye tabir edilen zırhlı araca bindirilerek Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

Öte yandan, hayatını kaybeden Duriye Taşdelen'in cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından Altınyayla ilçesinde toprağa verildi.