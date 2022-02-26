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Evinde bıçaklanmış olarak bulunan kadın hastanede öldü!

Evinde bıçaklanmış olarak bulunan kadın hastanede öldü!
26 Şubat 2022 Cumartesi 09:47

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan Duriye Taşdelen (24) yakınları tarafından evinde yaralı halde bulundu. Bıçaklandığı belirlenen Taşdelen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında ilçe merkezindeki Yukarı Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre yakınları bir süre haber alamadıkları evli 2 çocuk annesi Duriye Taşdelen’in evine gitti. Eve girdiklerinde Taşdelen’i kanlar içinde yerde bulan yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vücudunda çok sayıda bıçak yarası olduğu anlaşılan Taşdelen ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Taşdelen birada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın şüpheli veya şüphelilerini belirlemek için çalışma başlattı. Duriye Taşdelen’in eşi Emrah Taşdelen’in bir süre önce  İzmir’e çalışmaya gittiği öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #sivas #bıçaklama #ölüm #kadın cinayeti
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