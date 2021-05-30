Evinin buzdolabında cesedi bulundu!

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, vatandaşların kötü koku ihbarı üzerine gelen polis, girdiği dairede, yalnız yaşayan İsmail Özbek’in (63) cansız bedenini, buzdolabında battaniyeye sarılı şekilde buldu

Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi 2062 sokakta bulunan apartmanda oturan İsmail Özbek’ten (63) yaklaşık 5 gündür haber alamayan komşuları daireden koku gelmesi üzerine durumu polise bildirdi. Kapıyı kırarak eve giren polisler, kokuların yoğunlaştığı buzdolabının kapağının da koli bandıyla kapatıldığını gördü. Bandı sökerek kapağı açan polis ekibi, Özbek’in cansız bedenini dolabın içinde, battaniyeye sarılı şekilde buldu.

Edremit Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ön incelemenin ardından, Özbek’in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Özbek’in eşinde ayrı yaşadığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

CİNAYETİN ARKASINDAN KİRACI ÇIKTI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, kötü koku ihbarıyla girilen evde, buzdolabı içinde battaniyeye sarılı olarak cesedi bulunan ev sahibi İsmail Özbek'in (63) kiracısı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Özbek’in, evin odasını kiraya verdiği bilgisine ulaşan polisin gözaltına aldığı Niyazi Y.'nin (36) ilk ifadesinde, Özbek’in iddiaya göre kendisine cinsel birliktelik teklif ettiği için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Edremit ilçesi Altınkum Mahallesinde oturan İsmail Özbek’ten haber alamayan komşuları, evden koku gelmesi üzerine polise haber verdi. Eve giren polis, İsmail Özbek’in cansız bedenini, yatırılarak bantlanmış ve buzdolabında battaniyeye sarılı şekilde buldu. Olayı araştırmaya başlayan polis, Özbek’in evinin odasını kiraya verdiği bilgisine ulaştı. Evde kalanları tespit ederek, soruşturmayı derinleştiren polis, evde kaldığı belirlenen Niyazi Y.’nin, basit yaralama, mala zarar verme ve başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak suçlarından arandığını tespit etti. Soruşturmayı Niyazi Y. üzerine yoğunlaştıran polis, Niyazi Y.’nin ilçe merkezinde başka bir evde saklandığını tespit ederek, eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Niyazi Y., verdiği ilk ifadesinde cinayeti kabul ederek, İsmail Özbek’in evde yalnız oldukları sırada cinsel birliktelik teklif ettiğini iddia ederek, "Bunun üzerine tartışmaya başladık. Özbek’i karın ve göğüs bölgesinden bıçaklayarak yaraladım. Çarşaftan kopardığım bez ile boğarak öldürdüm. Maktulün cesedini ise buzdolabının içerisine koyarak olay yerinden ayrıldım" dediği öğrenildi.

Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.