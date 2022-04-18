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Evinin önünde çay içerken vurulan kadın hayatını kaybetti!

Evinin önünde çay içerken vurulan kadın hayatını kaybetti!
18 Nisan 2022 Pazartesi 08:55

Gaziantep'de iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Silahlardan çıkan kurşunlardan biri ise o sırada evinin önünde çay içen 42 yaşındaki Fatma Küçük'e isabet etti. Başından yaralanan talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, gece saatlerinde Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında tabancaların ateşlenmesi sonucu kurşunlardan biri sokaktaki evinin önünde çay içen Fatma Küçük’ün başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Küçük’ü gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Küçük, özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Küçük, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Fatma Küçük’ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

polis ekipleri silahlı kavganın ardından kaçan şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep #silahla vurma #çay içerken vuruldu #ölüm #silahlı çatışma
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