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Evinin önünde kurşun yağmuruna tutulan sağlık çalışanı hayatını kaybetti!

Evinin önünde kurşun yağmuruna tutulan sağlık çalışanı hayatını kaybetti!
10 Ocak 2023 Salı 09:42

İzmit'te sağlık çalışanı olduğu öğrenilen 31 yaşındaki Hürrem Doğan, evinden çıkıp otomobilinin yanına geldiği sırada saldırıya uğradı. Silahla ateş açılan Doğan'ın vücuduna 7 mermi isabet etti. Kanlar içinde kalan Doğan, hastanede yaşamını yitirdi

Olay dün saat 18.30 sıralarında Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Yaşadığı binadan çıkıp otomobilinin yanına gelen Hürrem Doğan, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. silahlı saldırıda vücuduna 7 mermi isabet eden Doğan kanlar içinde yerde kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Hürrem Doğan’ı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürdü. Hürrem Doğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hürrem Doğan’ın Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji bölümünde sağlık teknisyeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Sitede yaşayanlar, olayı gerçekleştiren kişinin 4 saat boyunca site içerisinde beklediğini ve Hürrem Doğan’ın evden çıktıktan sonra olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Polis olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmit #sağlık çalışanı #cinayet #haber
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