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Evlenmek istediği kızın babası tarafından öldürüldü!

Kocaeli'nde 19 yaşındaki Mehmet Tabak, birlikte olduğu kızın ailesinin evinin önünde başından vurularak öldürüldü

Evlenmek istediği kızın babası tarafından öldürüldü!
28 Haziran 2022 Salı 11:12

Olay, önceki gün gece saatlerinde, Gebze İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Tabak, iddiaya göre R.T. ile birliktelik yaşadı. Bu birliktelikten bir çocuğu olan Mehmet Tabak, R.T.'nin ailesi izin vermediği için evlenemedi. R.T. ve Mehmet Tabak, bu sürede beraber yaşadı. Tabak'ın ailesi birçok kez R.T.'nin ailesiyle görüşerek, barışma girişiminde bulundu. R.T.'nin ailesi, Mehmet Tabak yeniden görüşmek isteyince, evlerine davet etti. Konuşmaya giden Tabak, evin önünde başından vurularak öldürüldü.

Sesleri duyanların ihbarıyla gelen polis, olayla ilgili R.T.’nin babası G.T. ve akrabası K.T.'yi gözaltına aldı. Dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kocaeli #ölüm #cinayet #gebze cinayet
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