İZMİR'DE MUHTEŞEM GÖRÜNTÜ
İZMİR'DE MUHTEŞEM GÖRÜNTÜ
0
FUAR'DA BORNOVA İLGİSİ
FUAR'DA BORNOVA İLGİSİ
0
FUARDA BUCA RÜZGARI ESTİ
FUARDA BUCA RÜZGARI ESTİ
0
BAŞKAN BATUR NUTUK DAĞITTI
BAŞKAN BATUR NUTUK DAĞITTI
0

Evlenmek istemeyen 13 yaşındaki kızını, tinerle yakarak öldürdü!

Şanlıurfa’da evlenmek istemediği için babası tarafından üzerine tiner dökülerek ateşe verilen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Filistin asıllı olan Suriye uyruklu Amara Dwla'nın (13) babası Ahmet Mohammad Dwla tutuklandı, kız kardeşi Lamur Dwla (12) ise devlet koruması altına alındı

Evlenmek istemeyen 13 yaşındaki kızını, tinerle yakarak öldürdü!
04 Eylül 2021 Cumartesi 12:23

Olay, önceki gün Şıhmaksut Mahallesi'nde meydana geldi. Aslen Filistin asıllı olan Suriye uyruklu Ahmet Mohammad Dwla, kızları Amara ve Lamur Dwla (12) ile birlikte 4 ay önce Sıhmaksut Mahallesi'ndeki bir eve yerleşti. İnşaatlarda kalıpçı ustası olarak çalışan baba Dwla, kızı Amara'yı evlendirmek istedi. Kızının buna karşı çıkmasına kızan baba, Amara'yı dövdükten sonra banyoda üzerine tiner dökerek ateşe verdi. Baba, sesin duyulmaması için yüksek sesle müzik açtı, sonra küçük kızı ile evden kaçtı. Kapıyı kırıp içeri giren komşuları tarafından çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Amara Dwla doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Amara Dwla'nın, hastaneye götürülürken babası ve kız kardeşinin ismini verdiği ortaya çıktı.

Ölen kızın ifadesi üzerine harekete geçen polis, Ahmet Mohammad Dwla ile Lamur Dwla’yı yolda yürüdükleri sırada gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgusunda suçunu kabul etmeyen Ahmet Mohammad Dwla, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, kızı Lamur Dwla ise devlet koruması altına alındı.

Morga kaldırılan Amara Dwla’nın cenazesinin 3 günlük defin sürecinde yakınları gelmezse kimsesizler mezarına defnedileceği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #kızını öldürdü #kızını tinerle yaktı #kızın yaktı #ölüm
Önceki Haber
Balık avlamak isterken, kalbine zıpkın saplandı!
Sonraki Haber
Genç kadın yatağında ölü bulundu!
Koronavirüs nedeniyle tahliye edildi, karısını boğazını keserek öldürdü!
Koronavirüs nedeniyle tahliye edildi, karısını boğazını keserek öldürdü!
0
Genç kadın yatağında ölü bulundu!
Genç kadın yatağında ölü bulundu!
0
Üç kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı
Üç kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı
0
Oğlunun öldüren baba kendini böyle savundu!
Oğlunun öldüren baba kendini böyle savundu!
0
8 adet işyeri kiralanacak
8 adet işyeri kiralanacak
0
Adana'da 7 arsa satılacak
Adana'da 7 arsa satılacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.