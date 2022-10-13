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Evli çift evlerinde ölü bulundu!

Sivas'ta, merkeze bağlı Yavu köyünde Süleyman (44) ve Sultan Önder (46) çifti, evlerinin yatak odasında başlarından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Evli çift evlerinde ölü bulundu!
13 Ekim 2022 Perşembe 11:42

Olay, saat 09.00 sıralarında Yavu köyü Bahçeli mezrasında meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan, 2 çocuk sahibi Sultan ve Süleyman Önder çifti, müstakil evlerinin yatak odasında, başlarından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Çiftin 2 çocuğundan R.Ö. (16), anne- babasının hareketsiz yattığını ekiplere bildirdi. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyarak gelen çiftin büyük oğlu R.Ö. (18) ise fenalaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sivas #ölüm #ölü bulundu #haber
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