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Evli çift ölü bulundu!

Silivri'de evli çift yaşadıkları evde ölü bulundu. Sinan Topçu'nun eşi Servet Topçu'yu silahla öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi

Evli çift ölü bulundu!
31 Ekim 2021 Pazar 16:51

Olay, Çanta Balaban Mahallesi'nde bulunan 2 katlı villada yaşandı. İddiaya göre silah seslerinin gelmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından silah seslerin geldiği katın kapısı açıldı. İçeri giren ekipler Sinan Topçu ve eşi Servet Topçu'nun yerde cansız bedenleriyle karşılaştı. Koca Topçu'nun eşi Servet Topçu'yu silahla öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi. Nöbetçi savcılığının incelemesinin ardından Sinan Topçu (69) ile bedensel engelli olduğu öğrenilen eşi Servet Topçu'nun cansız bedenleri İstanbul Adlı Tıp Kurum'una sevk edildi. Bu sırada olay yerinde incelemeler sırasında eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

"ARALARINDA DAHA ÖNCEDEN BİR OLAY OLMADI"

Komşu İbrahim Bal, "İntihar olayı var. Kesin olarak ne olduğunu bilmiyorum. Aralarında daha önceden bir olay olmadı. Silah sesini benzeyen tahta düştü gibi bir ses duyduk." dedi. 

Komşu Şerife Polat, "Çok bir şey bilmiyoruz. Birbirini öldürdüklerini duyduk. Tanıyorduk bizim komşular. Daha önce arasında husumet hiç duymadık. Bir kızı bir oğlu vardı" ifadesini kullandı. 
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #silivri #ölüm #intihar #silivri ölüm
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