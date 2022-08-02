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Evli kadına laf atma iddiası bir mahalleyi karıştırdı! İki grup birbirine girdi!

Bursa'da mevsimlik işçilerin evli ve çocuklu bir kadına laf attığı iddiası ortalığı karıştırdı. Bir mahalle ayaklanırken, yaklaşık 200 kişi ile mevsimlik işçiler arasında kavga çıktı. Kavgada silah, bıçak, sopa ve taşlar kullanılırken, olay yerine gelen polis de havaya ateş açarak grubu dağıtmaya çalıştı. Olayda 2'si polis 2'si bekçi olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Mevsimlik işçiler kamyonete bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı

Evli kadına laf atma iddiası bir mahalleyi karıştırdı! İki grup birbirine girdi!
02 Ağustos 2022 Salı 08:38

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Gürsu ilçesi, Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Girne Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta kalan mevsimlik işçilerin, evli ve çocuklu bir kadına laf attığı iddiası, mahallelinin toplanmasına neden oldu. Mahalleli bir grup ile işçiler arasında çıkan tartışma, silah, bıçak, sopa ve taşların da kullanıldığı kavgaya dönüşürken, mevsimlik işçilerden Sinan Garan ve Harun Bişkin (17) bacağından bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından inşaata kaçan mevsimlik işçiler ise yaklaşık 200 kişilik gruba taş ve tuğla atarak saldırdı. Mahalleli de işçilere silahla karşılık verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi.

2 POLİS İLE 2 GECE BEKÇİSİ YARALANDI

Olay yerine gelen polis ve bekçiler tarafları dağıtmak için yoğun çaba sarf ederken, inşaattan atılan tuğlalar polis memuru Zafer Ö. (43) ve trafik polisi Rüstem T. ile gece bekçisi Uğur K. (30) ve Bahattin Erbil O.'ya isabet edip, yaralanmalarına neden oldu. Polis, bunun üzerine havaya uyarı ateşi açıp, kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Ekiplerin isteği üzerine bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Çevik kuvvet ekiplerin bölgede geniş güvenlik önlemi alması üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 polis, 2 gece bekçisi ve 2 mevsimlik işçi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan bina kapısının önüne getirilen kamyonetlere bindirilen mevsimlik işçiler, polis kortejiyle mahalleden çıkartılarak emniyete götürüldü. Olay incelemede bulunan polis ekipleri, şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #mevsimlik işçi #laf atma tartışması #kavga #bursa kavga
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