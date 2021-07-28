KAHVENİN GÖZE ETKİSİ
KAHVENİN GÖZE ETKİSİ
0
ÜNLÜ ÇİFT BOŞANDI!
ÜNLÜ ÇİFT BOŞANDI!
0
KİŞİLİĞİNİZ KİLONUZU ETKİLİYOR!
KİŞİLİĞİNİZ KİLONUZU ETKİLİYOR!
0
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
0

Evlilik için gün sayıyordu, 6 gün sonra cesedi bulundu!

Artvin’in Murgul ilçesindeki sel felaketinde kaybolan Serdar Yiğit’in (44), 6 gün sonra, 10 kilometre uzaklıktaki dere yatağında cansız bedeni bulundu. Yiğit’in şirkete bağlı şoför olarak çalıştığı, ağustosta evlenmeye hazırlandığı öğrenildi

Evlilik için gün sayıyordu, 6 gün sonra cesedi bulundu!
28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:36

Artvin'de, 22 Temmuz’da, metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Murgul ilçesinde sele kapılan Serdar Yiğit, kaybolurken, Arhavi’de kaya tahkimatının yıkılmasıyla Kapisre Deresi, ilçe merkezine taştı; cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalan 303 kişi, ekiplerce botlarla kurtarıldı, 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar da sürüklendi. İlçede altyapı ve üstyapıda hasar oluştu, tarım arazileri ve yollar çökerken, su, elektrik ile telefon hatları hasar gördü.

Murgul ilçesinde selde kaybolan Serdar Yiğit’in cansız bedeni ise arama-kurtarma ekiplerince kaybolduğu yerden 10 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bugün bulundu. Dereden çıkarılan Yiğit’in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

AĞUSTOSTA DÜĞÜNÜ VARMIŞ

Sele kapıldıktan 6 gün sonra cansız bedeni bulunan Serdar Yiğit'in, şirkette şoför olarak çalıştığı, 3 Aralık 2020'de nişanlandığı Ayşe Yıldırım ile ağustos ayında düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #artvin #artvin sel #ölüm #serdar yiğit
Önceki Haber
Aracında seyir halindeyken öldürüldü!
Sonraki Haber
Antalya alev alev: Yerleşim yerleri boşaltıldı!
Antalya alev alev: Yerleşim yerleri boşaltıldı!
Antalya alev alev: Yerleşim yerleri boşaltıldı!
0
Aracında seyir halindeyken öldürüldü!
Aracında seyir halindeyken öldürüldü!
0
Gamze Açar olayında yeni ayrıntılar. İzmir'de de yapmışlar
Gamze Açar olayında yeni ayrıntılar. İzmir'de de yapmışlar
0
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli personel alımı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli personel alımı
0
İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alacak
İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alacak
0
Teröristlerle çatışma çıktı: 2 asker şehit oldu!
Teröristlerle çatışma çıktı: 2 asker şehit oldu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.