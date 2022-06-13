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Evlilik yıl dönümünü kutlarken, araçlarını uçuruma düşürdüler!

Kayseri'de bir çift evlilik yıl dönümünü vadi kenarında kutladı. Daha sonra bölgeden araçları ile ayrılmak isteyen çift aracın çalışmaması üzerine aracı itmeye başladı. Kontrolden çıkan araç ise 100 metrelik uçurumdan düştü!

13 Haziran 2022 Pazartesi 12:46

Olay, dün akşam Talas ilçesindeki Derevenk Vadisi'nde meydana geldi. M.Ş., 06 CRM 261 plakalı otomobille evlilik yıl dönümlerini kutlamak için eşi A.Ş. ile birlikte vadi kenarına geldi. Kutlama sonrası araçlarına binen çiftin otomobili çalışmadı. Bunun üzerine çift, aracı iterek çalıştırmak istedi. Bu sırada çiftin kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştü. Araç hurdaya dönerken, yaralanan olmadı. Çiftin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #evlilik yıldönümü #araç #uçurum #düşme
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