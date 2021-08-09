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Eylem hazırlığındaki canlı bomba yakalandı!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bombalı eylem hazırlığındaki Suriye uyruklu terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Canlı bomba şüphelisinin üzerinde 2.5 kilo patlayıcı olduğu belirlendi

Eylem hazırlığındaki canlı bomba yakalandı!
09 Ağustos 2021 Pazartesi 14:09

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği şahsın, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine güvenlik personeli tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

''Mardin Nusaybin ilçe merkezinde polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Eylem hazırlığı içerisindeki terörist, polisin dur ihtarına ve havaya ateş açmasına rağmen elindeki bombayla emniyet güçlerine doğru saldırı amacıyla koşmaya başlaması üzerine ölü olarak ele geçirildi.

UZMAN EKİPLERCE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyon sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bomba uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.''

Etiketler; #nusaybin #canlı bomba #canlı bomba yakalandı #mardin canlı bomba
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