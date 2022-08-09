EYP patlamasında yaralanan askerden 5 gün sonra acı haber!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un şehit olduğunu açıkladı. 5 gün sonra şehit olan Koç'un ailesi acı haberi Ankara'da öğrendi. Şehidin Malatya'da bulunan evi ve sokağı ise Türk bayrakları ile donatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Harekâtı bölgesinde 03 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden Piyade Uzman Çavuş Halil Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 08 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Malatya'ya şehit ateşi düştü



Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un (36) Malatya'daki evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı. Şehit Koç'un tedavisi için GATA'da bulunan ailesi, acı haberi Ankara'da öğrendi.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerce döşenen EYP'nin 3 Ağustos'ta patlaması sonucu ağır yaralanan ve GATA'da tedaviye alınan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 gün sonra şehit oldu. Malatya'dan, şehit Koç'un tedavisi için GATA'ya giden ailesi, acı haberi Ankara'da öğrendi. Şehidin ailesinin yaşadığı Malatya'daki evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Evli, 2 çocuk babası Halil Koç'un cenazesi, yarın ikindi vakti düzenlenecek törenle Malatya'da toprağa verilecek.