EYT'de büyük gün! Tüm gözler TBMM'ye çevrildi, işte tüm detaylar

TBMM, deprem nedeniyle 3 hafta ara verilen çalışmalarına bugün başlıyor. Genel Kurul'da ilk olarak milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesi görüşülecek. Düzenlemenin yasalaşması beklenirken işte süreçle ilgili tüm ayrıntılar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde yaşanan yıkım ve milletvekillerinin deprem bölgesinde olması nedeniyle TBMM'deki çalışmalara ara verilmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, asrın felaketi nedeniyle ara verdiği çalışmalarına bugün kaldığı yerden devam edecek. Genel Kurul'da öncelikle emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teklif ele alınacak. Milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içinde yasalaştırılacak.



İLK MAAŞ NİSAN AYINDA OLABİLİR

Teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ GENEL KURUL'DA NİHAYETE ERER DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da dün Meclis'te yaptığı basın toplantısında TBMM'nin deprem nedeniyle ara verdiği çalışmalarına yarın başlayacağını belirtti. Elitaş, EYT düzenlemesinin gündemin ilk sırasında yer aldığını ifade etti.

Elitaş, şunları söyledi: "Siyasi parti gruplarıyla ve kamuoyuyla paylaştığımız gibi birinci sıradaki gündemimiz EYT ile ilgili düzenleme olacak. Siyasi parti grupları kanun teklifi komisyonda görüşülürken bazı grup başkanvekili arkadaşlarımız 'iki saatte biz bu kanun teklifini Genel Kurul'dan geçiririz' diye ifade etmişlerdi. Dört maddelik kanun teklifi eğer siyasi parti grupları uygun derlerse, katkı sağlarlarsa umuyorum diliyorum ki salı günü bitirebiliriz. Hemen geneli üzerindeki yaptığımız görüşmelerle bunu değerlendirebiliriz. Ama kanun, temel kanun olmadığından dört maddelik bir kanun teklifi olduğundan normal şartlar altında Genel Kurul'da görüşme süresi 10 saat. 15'te Genel Kurul başlayacak, grup önerisi vererek öne çekeceğiz. Eğer dört parti veya beş parti de grup önerisi verirlerse onların görüşme süreleri de 2 saat bir süre alır. 12-13 saatlik bir süre, sabaha karşı bitme durumu olur o zaman sanıyorum çarşamba günü Genel Kurul'da nihayete erer diye düşünüyorum."