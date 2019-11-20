EYT'lilere büyük haksızlık yapılıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, EYT konusunu TBMM'de yaptığı konuşmalarla gündemde tutmaya devam ediyor.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, "EYT çıkarsa "Aktüel denge" bozulur!" şeklindeki çıkmamasını eleştirdi. Gürer, "Sermayeye, müteahhide, enerji patronuna, yap-işlete kaynak bulan, kamu zararlarını görmezden gelenlerin, EYT'lilerin anayasal hak taleplerini "Sistemi zora sokacak" diye açıklamaları kabul edilemez" dedi. Emeklilikte yaşa takılanlara büyük haksızlık yapıldığını, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için vermiş olduğu Kanun Teklifinin ise TBMM Genel Kurulunda reddedildiğini hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "EYT'lilerin kamuya zararı yoktur, hak ettiklerini ve hakkı olanı talep etmektedirler. İktidar konuyu çarpıtmaktan vazgeçmeli, EYT'lilere hakkını vermelidir" dedi.

İsrafı her alanda yol eden AKP'nin, EYT'lilere yaklaşımı kabul edilemez

Sermayeye, müteahhide, enerji patronuna, yap-işlete kaynak bulan, kamu zararlarını görmezden gelenlerin, EYT'lilerin anayasal hak taleplerini "Sistemi zora sokacak" diye açıklamalarının gerçekçi olmadığını ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Şehir hastaneleri zarar etmesine rağmen kaynak ayıracağını ifade eden, 14 uçakla, yazlık kışlık saraylarla kamu gelirini kullanan, israfı her alanda yol eden AKP anlayışının EYT'lilere yaklaşımı kabul edilemez. EYT'lilerin yirmi beş yıl çalışıp prim ödedikten sonra, siyasi iktidarların değiştirdiği kurallarla yaşadıkları mağduriyet görmezden gelinemez" dedi.

EYT'li açlığa mahkum

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, EYT'lilerin açlığa mahkûm edilemeyeceğini, EYT mağdurlarının "yük ve maliyet" olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğunu söyleyerek, "Emek vermişler, prim ödemişler; işsiz kaldıklarında Suriyelilere tanınan haklardan dahi mahrum durumdalar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceğimizi söylüyoruz. İktidarın da bu anlayıştan vazgeçip EYT'lilere hakkını vermesini bir kez daha gözden geçirmesini talep ediyorum" dedi.

Gürer, plan bütçe komisyonunda da EYT'yi konuştu

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Plan ve Bütçesinin görüşüldüğü komisyonda da konuyu gündeme getirdi. EYT'lilerin haklarının verilmesi gerektiğine vurgu yapan Gürer, "Emeklilikte yaşa takılanlardan günü ve primi tamam olduğu hâlde işsiz kalanların yaşadığı mağduriyetin varlığından haberdar mısınız? Emeklilikte yaşa takılanlar gününü doldurmuş ve primini ödemiştir, yaş nedeniyle işsiz kaldıklarında emekli olamamaktadır. Yaş olmadan emekliliği hak eden sayısı kaçtır, ne kadar prim ödemişler ve bugüne kadar devlete ödedikleri primleri neden maaş olarak bu kişilere geri vermiyorsunuz? Emeklilikte yaşa takılanların hakları ve hak ettikleri emekliliğin bir an önce verilmesi sağlanmalıdır" dedi.

Bakan EYT için olumsuz konuştu: "EYT çıkarsa aktüel denge bozulur"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığının Plan ve Bütçesinin görüşüldüğü komisyonda EYT ile ilgili gelen sorulara yönelik açıklama yaptı. "Emeklilik için yaş şartını belirlemekte... Biz SGK'yi 3 dönemde inceliyoruz: Bir, 1'inci dönem var, 1999 tarihi ve öncesi; bir, 1999 ile 2008 arası dönem var, biz buna "2'nci dönem" diyoruz; bir de 2008 sonrası 3'üncü dönemimiz var. Şimdi, emeklilik sisteminde de bütün dünyada bu böyle aslında- temel 3 kriter var: Yaş, prim ödeme gün sayısı, bir de sigortalılık süresi. emekliliğe hak kazanıyorsunuz. Dolayısıyla emeklilikte yaşa takılanlardan ziyade, bizde, emeklilikte hak edemeyenler var şu anda; o dediğimiz gibi aktüeryal denge hesabı sebebiyle. Tabii ki burada popülist bir politika izlendiği için bu sistemin dengesinin bozulduğu... Ama bu, bizim dönemimizde yapılmadı biliyorsunuz ve biz 2008'de büyük bir reform sağlayarak, şu anda SGK'nin mali dengesini 2071'e kadar yeniden herhangi bir popülist çizgiye gelinmediği sürece- dengede tutacak sürdürülebilir mali bir dengeye sahibiz. "Aktüeryal denge" dediğimiz şey nedir? Bir toplanan primler var, bir de ödenen emekli aylıkları var. Dolayısıyla, çalıştığınız süre boyunca toplanan primlerin emekli olduğunuzda ödenen primlerle bir şekilde dengede olması gerekiyor. Biz, Türkiye'ye baktığımız zaman ne görüyoruz bağımlılık oranlarında? Genç bağımlılık oranının dünyaya baktığımızda en yüksek, yaşlı bağımlılık oranının ise en düşük olduğunu görüyoruz ve 2045'te ilginç bir dönüm noktası var çünkü biz de Türkiye'de yaşlanıyoruz ve yaşlı bağımlılık oranımız 2045'te ilk defa genç bağımlılık oranını geçecek.

Türkiye'de erkeklerin yüzde 43'ü yani erkekler kendi ömrünün yüzde 43'ünü, kadınlar da ömrünün yüzde 46'sını emeklilikte geçiriyorlar. Bakıyoruz başka ülkelerde ne kadarını? Bulgaristan'da yüzde 25'ini geçiriyorlar ömürlerinin, kadınlar da yüzde 30'unu; Belçika'da yüzde 32'sini, Fransa'da yüzde 33'ünü, Lüksemburg'da yüzde 35'ini; bir tek bizim ülkemizde yetişkin dönemde emeklilikte geçirilen ömrün oranı toplam ömürde yüzde 42- 46 bandında değişiyor. Türkiye'de 26 yıl ortalama sigortalılık süresi var. Dolayısıyla en düşük sigortalı kalarak, en düşük prim yıllarıyla biz daha fazla bir sürede emeklilik aylığı hak edildiğini düşünüyoruz. Bütün versiyonlara dair benim elimde 10 küsur analiz var. Yani her türlü kombinasyonu, permütasyonu denedik" şeklindeki açıklamasıyla EYT için olumsuz görüşünü ifade etti.