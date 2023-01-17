EYT'lilerin ilk maaşlarını alacakları tarih belli oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT için tarih verdi. Düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacağını kaydeden Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak" diye konuştu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) konusunda milyonların gözü artık Meclis'e çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Konuyla ilgili son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu, bakanlığın teknik çalışmayı tamamlamasının ardından düzenlemenin kanun teklifi haline getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"DÜZENLEMEYİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MECLİS'E SUNACAĞIZ"

"Bu bir süreç. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız" diyen Akbaşoğlu, Meclis Genel Kurulu takvimine işaret ederek net bir tarih vermedi. Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak" diye konuştu.

EYT'DE YAŞ SINIRI OLMAYACAK

2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. EYT'lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) destek verilecek.

EYT'den dolayı ayrılan, kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapılacak.

BAŞVURU E-DEVLETTEN YAPILACAK

EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.