EYT'nin Meclis'e geleceği gün açıklandı!

Binlerce vatandaşın merakla beklediği EYT düzenlemesi pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Katıldığı canlı yayında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, düzenlemeyle ilgili detayların yine pazartesi günü saat 11.00'de basın toplantısı ile açıklanacağını söyledi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) konusunda gözler artık Meclis'e çevrildi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, katıldığı televizyon programında "Pazartesi günü EYT düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Ayrıntıları Pazartesi günü saat 11'de açıklayacağız" dedi.



İMZALARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ATILDI

EYT kanun teklifi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını tamamladı ve metin haline getirilen taslak AK Parti grubuna iletildi. Yaklaşık 5 milyon kişinin beklediği kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi kanun teklifi için imzaların büyük çoğunluğu atıldı.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak. Çalışanların kapsamı için SSK, Emekli Sandığı veya Bağ-Kur ayrımı yapılmayacak.

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'da kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi ve 7 bin 200 prim günü, erkeklerde 25 yıl ve 9 bin prim günü gerekiyor. Sigortalılık süresini erkekler en son 8 Eylül 2024'te dolduracak.