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Fabrikada feci ölüm! Pres makinesinde can verdi!

Fabrikada feci ölüm! Pres makinesinde can verdi!
27 Ocak 2022 Perşembe 15:18

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çalıştığı lastik fabrikasında pres makinesine sıkışan Mehmet Nezir Demir (32), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Başyiğit Caddesi’nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Nezir Demir, çalıştığı lastik fabrikasında kullandığı pres makinesinde sıkıştı. Mesai arkadaşları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Mehmet Nezir Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Mehmet Nezir Demir'in cenazesi, morga kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kocaeli #ölüm #işçi ölüm #pres makinesi
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