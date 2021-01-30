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Faciayı makinistin dikkati önledi!

Samsun'da tramvay beklerken aniden fenalaşıp raylara düşen kadın, makinist Merve Yıldız Öker'in dikkati sayesinde kurtuldu. Tramvayı durduran Öker, kadına ilk müdahaleyi yaparken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Faciayı makinistin dikkati önledi!
30 Ocak 2021 Cumartesi 14:13

Olay, önceki gün Atakum ilçesinde hatif raylı sistemin Türk-İş durağında meydana geldi. Durakta tramvay bekleyen ismi öğrenilemeyen kadın, aniden fenalaşıp rayların üzerine düştü. Bir süre sonra durağa yaklaşan tramvayın makinisti Merve Yıldız Öker, raylar üzerindeki kadını fark etti. Tramvayı durduran Öker, baygın kadına ilk müdahaleyi de kendisi yaptı. Merve Yıldız Öker, Hatif Raylı Sistem Kontrol Merkezi ile iletişime geçip bilgi verdi. Bunun üzerine durağa sağlık ekipleri sevk edildi. Kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #samsun #tramvay
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