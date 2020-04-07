Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini açıklıyor

F ahrettin Koca: "Corona virüs istisnasız 81 ilimizde görüldükten sonra yeni bir aşamaya geçtik. Artık her birimiz bu tehdit altındayız. Artık dayanışma içerisinde olmalıyız. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara ve İzmir gibi şehirler vaka sayısı yüksek olduğu için dikkat çekmektedirler. Aralarında bunlarında olduğu 31 şehrimiz bazı zorunlu haller dışında sınırlandırıldı." dedi.

Tüm Türkiye'de 20 yaş altı gençlerimizden ve 65 yaş üstü yaşlılarımızdan talebimiz var.

Dün ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk. İzole kuralına artık şehir şehir uyguluyoruz. 83 milyonu oluşturan bireylerin izolasyon kuralını hayat tarzı olarak yerine getirmelidir. Başka seçeneğin olmadığını söyleyebilirim. Hepimizi eşit derece ilgilendiren eşit derece tehdit eden virüse karşı birlikte mücadele etmeliyiz. İnsan sağlığını korumak için tedbirli olmalıyız. Hepimizin çabası herhangi birimiz içindir.

Dünyada ilk ciddi tedbirlerin alınmaya başlanmadığı tedbirde örneği olmayan yapılanmaya gittik. Bunun ilk sonuçlarından biri Bilim Kurulu'nun oluşturulmasıdır. Tavsiye kararları ulusal politikamıza rehberlik etti.

Toplum olarak hastalığa karşı daha toplumsal ihtiyaçlar ortaya çıktı. Toplum Bilimleri adını verdiğimiz yeni bir kurul oluşturduk. Toplumsal öneriler getirecek, bize hayatı kolaylaştıracak tekliflerde bulunacak. Bu salgınla mücadelede dünyada tekdir.

Ülkemizde önemli bir bilgi birikimi oluşturulmuş durumda. Konu bilim dünyası için yeni bir bilgidir. Virüs değişime uğramaktadır. Şu an her yaşta olağanüstü bulaşabilen bir virüsle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bütün dünyada ağırlıklı risk grubu 65 yaş üstü olarak tanımlanmıştı. Bugün risk grubu tanımı kavramı genişlemiştir. Artık genç yaşlarda hastaların da kaybına tanık oluyoruz. Yaş bir güvence kavramı olarak tanımlanmamalıdır. Bütün risklere karşı başvuracağımız çözüm izolasyondur.

Şüphelilerin tanımlanması konusunda önemli bir gelişme göstermiş bulunmaktayız. Test sayısını arttırdık. Test sayısı arttıkça pozitif vaka sayısı da artmaktadır. Pozitif vakalarla test sayısındaki artış ilişkisi tarama çalışmasındaki çalışmadan kaynaklanmaktadır.

Eğer ilerleyişi durduramazsak tedaviye yoğun bakımda devam ediyoruz. İlaç tedavisine erken başlamamızın bunda büyük rolü olduğunu düşünüyoruz. Biz ilacı erkenden temin ettik ve hastalarımıza bugün ulaştırmayı başardık. Dünyada birçok ülke bu ilaca ulaşmak için çaba gösteriyor.

Hasta sayısına göre kayıp oranlarımız sınırlı tesir ediyor. Sağlık sistemimizin gücü hepimize güven verecek seviyededir. Bakanlığımızın desteğiyle farklı tedavilerin geliştirilmesi için öncülük ediyoruz. Bakanlığımız aşı çalışmalarına da öncülük etmektedir.

Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz. Yayılmaya karşı aldığımız bu sıkı tedbirin detaylarını daha sonra açıklayacağım. Bütün tedbirlerimize rağmen virüs kişiden kişiye bulaşmaya devam ediyor. Bunu kontrol altına almak zorundayız.

Bugün ki test sayımız 20 bin 23, vaka sayısı 3 bin 892, bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. Toplam hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 725'e yükseldi.

Yapılan test sayılarının her gün arttı. 20 bini geçti. Test sayısı arttıkça vaka sayısının oran olarak azaldığını görüyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de erkeklerde vaka sayısının fazla olduğunu görüyoruz. 65 yaş uygulamasının olmadığı dönemde daha dengeliydi, 65 yaş üstü sınırlamasının olduğu dönemde yoğunluğun azaldığını görüyoruz.