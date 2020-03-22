Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı: 289 yeni tanı var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı.

Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı: 289 yeni tanı var!
22 Mart 2020 Pazar 22:16

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar" dedi. Baka Koca yaptığı açıklamada, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar" dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Fahrettin Koca #Koronavirüs
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