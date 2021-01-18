Falçatalı saldırıya uğrayan kadın o anları anlattı

İstanbul'da eşi tarafından falçatalı saldırı ile yüzünden yaralanan Ukraynalı Anna Butim yaşadıklarını anlattı

28 yaşındaki Ukraynalı Anna Butim, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bir alışveriş merkezinden yüzünden falçata ile saldırıya uğradı. Yüzünde derin kesikler oluşan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşadıklarını anlatan Butim, eşine boşanma davası açtığını ve eşinin kendisine 'seni öldüreceğim' diyerek mesajlar attığını anlattı. Eşi hakkında uzaklaştırma kararı olduğunu da anlatan kadın, eşinin adresinin de oturduğu yeri de bilmediğini söyledi. Kardeşinin yanına ziyarete geldiğini ve onunla birlikte dışarı çıktıklarını anlatan Butim, sosyal medyada bir fotoğraf paylaştıklarını söyledi. Eşinin o fotoğraftan sonra AVM önünde iki gün beklediğini belirten genç kadın, daha sonra kardeşi ile birlikte otururken eşinin gelip saçlarından tutarak yüzünü kesmeye başladığını söyledi. Olaya hemen kardeşinin ve AVM'nin güvenliğinin müdahale ettiğini belirten kadın, her şeyin çok kısa süre içinde olduğunu ve kimsenin ne olduğunu anlamadığını söyledi. Çok korktuğunu anlatan Butim, eşini uzun süre hapse atmalarını istediğini ifade etti. Saçlarının çok acıdığını ve yüzünü nasıl kestiğini anlamadığını belirten genç kadın, yanağında çok kan olduğu zaman yüzünün kesildiğini anladığını ifade etti.



TUTUKLANDI

Genç kadının saldırıya uğramasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “15.01.2021 günü saat 12.50 sıralarında ilimiz Bakırköy ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana gelen ve 17.01.2021 günü bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında paylaşılan, Ukrayna uyruklu H.B. isimli kadın şahsın boşanma aşamasındaki eşi tarafından kesici aletle saldırıya uğraması olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Mesut Öztürkmen isimli şahıs olay sonrası suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan araştırmalarda olayın kıskançlık nedeniyle meydana geldiği belirlenmiştir. Konu ile ilgili yakalanan ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.