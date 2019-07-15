'Fark dersleri' düzenlemesi

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapan Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin diploma alması konusunda yeni bir düzenlemeye gitti.

'Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, ortaöğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile birlikte uygulanmaya başlayacak 'ara tatil' düzenlemesi doğrultusunda güncellenirken, mesleki eğitim merkezi öğrencilerini ilgilendiren bazı değişiklikler de yapıldı. Yönetmeliğin 'öğretim programları' ile ilgili 10'uncu maddesinde, mesleki eğitim merkezleriyle ilgili düzenleme içeren bir değişiklik yapılırken, maddeye mesleki eğitim merkezlerinde verilecek temel dersleri tanımlayan bir bent eklendi. Yönetmeliğe eklenen (h) bendinde, "Mesleki eğitim merkezlerinde temel dersler; asgarî ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan, hayata ve iş alanlarına hazırlayan derslerdir" ifadesine yer verildi.

'Fark derslerini başarmak zorunda'

Aynı maddede, diploma almak isteyen mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencilerine verilmesi gereken fark dersleriyle ilgili bir düzenlemeye de gidildi ve maddeye "Bu merkezlerde verilen temel derslere ek olarak isteyen öğrencilere diplomaya götüren fark dersleri verilir" cümlesi eklendi. Yönetmeliğin 'diploma düzenlemesi' ile ilgili 69'uncu maddesinde de değişiklik yapılırken, söz konusu madde mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin durumunu da düzenleyecek şekilde yenilendi. 69'uncu maddeye mesleki eğitim merkezi öğrencileriyle ilgili şu cümleler eklendi: "Mesleki eğitim merkezi öğrencileri diploma alabilmek için ustalık belgesini almaya hak kazanmış olmanın yanında Bakanlıkça belirlenecek fark derslerini mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenecek yüz yüze eğitim programları veya açık ortaöğretim kurumları yoluyla başarmak zorundadır. Bunların diplomaları fark derslerini tamamladıkları kurum tarafından ilgili mevzuatına göre düzenlenir."

Çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınmasından sonra 2017 yılında tanım olarak yönetmeliğe giren 'mesleki eğitim merkezlerinde', kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik kurs programları uygulanıyor. n DHA