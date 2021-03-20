Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin 4 öğretim üyesi alacağı açıklandı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilanda "Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır." ifadeleri kullanıldı.

4 kişinin alınacağı ilan için son başvuru tarihi ise 2 Nisan 2021 olarak açıklandı.



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