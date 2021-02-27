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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin 9 öğretim üyesi alacağı öğrenildi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak
27 Şubat 2021 Cumartesi 11:25

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilanda "Üniversitemiz   aşağıda   belirtilen   birimlere   2547  sayılı  Kanun’un  23.  maddesi  ile 28.01.1982  tarihli  Resmî  Gazete’de  yayınlanan  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Adayların  26.02.2021-12.03.2021 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir." denildi.

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