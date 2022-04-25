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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi personel alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 20 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi personel alacak
25 Nisan 2022 Pazartesi 10:03

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesi ile  28.01.1982  tarihli  Resmî  Gazete’de  yayınlanan  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

 


Adayların  22.04.2022  –  06.05.2022  tarihleri  arasında  Rektörlüğün Personel  Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

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