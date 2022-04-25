Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi personel alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 20 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.



Adayların 22.04.2022 – 06.05.2022 tarihleri arasında Rektörlüğün Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

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