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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi personel alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin 10 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacağı duyruldu

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi personel alacak
10 Mart 2021 Çarşamba 11:31

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilanda "2547 sayılı Kanun’un 31. ve 33. maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alacaktır." denildi.

İlan için başvurular 24 Mart 2021 tarihinde son bulacak.

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