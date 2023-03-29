Fatma Girik'in annesi 99 yaşındaki Münevver Ukav, vefat etti

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Girik'in annesi 99 yaşındaki Münevver Ukav, Kovid-19 tedavisi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde vefat etti. 

Fatma Girik'in annesi 99 yaşındaki Münevver Ukav, vefat etti
29 Mart 2023 Çarşamba 08:33

Geçen yıl 24 Ocak'ta vefat eden Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav, 19 Mart'ta evinde fenalaştı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ukav, Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Ukav'ın acı haberini alan yakınları derin üzüntü yaşadı. Ukav'ın cenaze programı henüz netleşmezken, Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik de Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirmişti. 

Önceki Haber
Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifa etti
Sonraki Haber
Fatma Girik'in annesi 99 yaşındaki Münevver Ukav, vefat etti
Zonguldak'ta babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Zonguldak'ta babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
0
İthal cep telefonlarına yapılacak 'gümrük zammı' iptal edildi
İthal cep telefonlarına yapılacak 'gümrük zammı' iptal edildi
0
Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alacak
0
Koç Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Koç Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Sağlık Bakanlığı 31.600 personel alacak
Sağlık Bakanlığı 31.600 personel alacak
0
Eski eşi ile yanındaki arkadaşını öldüren polis: Profesyonelliğimi son ana kadar korudum
Eski eşi ile yanındaki arkadaşını öldüren polis: Profesyonelliğimi son ana kadar korudum
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.