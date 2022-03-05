Feci kaza 4 gencin sonu oldu!

Burdur'da içinde 4 gencin bulunduğu otomobil istinat duvarına çarptı. Feci kazada 4 genç de hayatını kaybetti.



Yahya Kılıç (21) idaresindeki 15 LC 778 plakalı otomobil, Isparta-Burdur-Antalya kara yolu Antalya kavşağı yakınında kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede, sürücü Kılıç ile otomobilde bulunan Recep Aslan (21), Edanur Ocaklı (21) ve Kerime Ece Karataş'ın (21) hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilden çıkarılan cenazeler, İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada ölenlerin yakınları hastaneye geldi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından hurdaya dönen otomobil, otoparka götürüldü.