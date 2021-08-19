Fenerbahçe Üniversitesi akademik personel alacak

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü 9 araştırma ve öğretim görevlisi alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Fenerbahçe Üniversitesi'nin ilanda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlana başvuracak adaylar için başvurular 19 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır.



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