Fenerbahçe Üniversitesi akademisyen alacak

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapacağını açıkladı

Fenerbahçe Üniversitesi akademisyen alacak
25 Şubat 2023 Cumartesi 12:08

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Fenerbahçe Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlaması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Önceki Haber
AFAD: Depremde 44 bin 218 vatandaşımız hayatını kaybetti
Sonraki Haber
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi hemşire alacak
Katar’ın bağışladığı 10 bin konteynerin bir bölüm daha yola çıktı
Katar’ın bağışladığı 10 bin konteynerin bir bölüm daha yola çıktı
0
Bakan Akar: 1 Ocak'tan itibaren 261 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: 1 Ocak'tan itibaren 261 terörist etkisiz hale getirildi
0
Bakan Kurum: Her şehre özel konutlar inşa edeceğiz
Bakan Kurum: Her şehre özel konutlar inşa edeceğiz
0
Markette 7.7'lik deprem anı kamerada
Markette 7.7'lik deprem anı kamerada
0
Galatasaray Üniversitesi personel alacak
Galatasaray Üniversitesi personel alacak
0
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi hemşire alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi hemşire alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.