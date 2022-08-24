Fenerbahçe Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Fenerbahçe Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.

İlan için başvurular 23 Ağustos - 6 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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