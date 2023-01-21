Fenerbahçe Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanı alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Fenerbahçe Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.



İlan için başlayan başvurular 3 Şubat 2023'e kadar sürecektir.



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