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Fenerbahçe Üniversitesi personel alacak

Fenerbahçe Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Fenerbahçe Üniversitesi personel alacak
07 Kasım 2022 Pazartesi 10:41

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Fenerbahçe Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.


İlan için başlayan başvurular 17 Kasım 2022 tarihinde son bulacaktır.


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