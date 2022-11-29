Ferdi Kaza Sigortası Ne Demek? Ferdi Kaza Sigortası Ne İşe Yarar?

Günlük yaşamda ortaya çıkabilecek kazaların ne zaman ve nasıl gelişebileceğini bilmek imkansız

Günlük yaşamda ortaya çıkabilecek kazaların ne zaman ve nasıl gelişebileceğini bilmek imkansız. Bununla birlikte, ferdi kaza sigortası gibi güvencelerle bu gibi riskli durumlara karşı ailenizi ve kendinizi korumak mümkün. Ethica Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Akyol, ferdi kaza sigortasına dair merak edilen tüm soruların yanıtını verdi.

Ferdi kaza sigortası nedir?

Hayatta zaman zaman beklenmedik kötü olaylar gelişebiliyor. Kötü olaylara karşı hazırlıklı olmanın yolu ise sigortadan geçiyor. Ferdi kaza sigortası geniş kapsamıyla öne çıkan bir sigorta türü. Farklı teminatlar barındırabilen ferdi kaza sigortası, kaza ve hastalıklar sonucunda ortaya çıkabilen tedavi masraflarını karşılayabilir ya da vefat gibi durumlarda devreye girebilir.

Ferdi kaza sigortası ne demek sorusunun en basit yanıtı, karşılaşılabilecek bir kaza ya da vefat durumunda aileye, yaralanma gibi durumların söz konusu olması durumunda ise sigortalıya maddi destek içeren bir sigorta türüdür. Kaza sigortası bu yönüyle, olumsuz durumların yaşanabileceği zor günlerde önemli bir destek sağlıyor.

Ferdi kaza sigortası kapsamı

Ferdi kaza sigortası çeşitlerine göre teminatlar farklılık içerebiliyor. Dar ya da geniş kapsamlı bir ferdi kaza sigortası teminatı güvenceyi de etkileyen bir faktör. Genel olarak ferdi kaza sigortasının ana teminatları içinde vefat, maluliyet, tedavi masrafları ve yatış masrafları yer alıyor.

Hastana yatış masrafları, sigorta kapsamında sigortalı kişinin hastaneye yatması durumunda devreye girer ve tüm masraflar karşılanır. Tedavi masrafları poliçede yer alan limitlere göre ortaya çıkabilecek tüm maddi ihtiyaçları içeren bir destektir. Tam ve kısmi maluliyet olası yaralanma durumlarında devreye girer. Vefat durumunda ise poliçe kapsamında yer alan tazminat aile üyelerine ödenir. Ferdi kaza sigortası fiyatı yukarıda yer alan teminatlara ve limitlere bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

Sigorta neleri kapsamıyor?

Ferdi kaza sigortası genel şartlarına göre kapsam içinde ve dışında kalan durumlar öğrenilebilir. Ferdi kaza sigortası sorgulama yapılarak mevcut sigorta hakkında bilgi edinmek mümkündür. Ferdi kaza sigortası geniş kapsamlı bir güvence sağlasa da bazı durumlarda geçerli değildir. Cnayet, grev ya da kargaşa durumları, terör eylemleri, spor ve hız yarışları, avcılık, motosiklet kullanımı gibi durumlar ferdi kaza sigortası güvencesinde değildir. Sigortanın genel şartlarına bakılarak hangi durumlarda tazminat alınamayacağı öğrenilebilir.

Hayat sigortası ile ferdi kaza sigortası çeşitli farklara sahip. Bu da zaman zaman karıştırılan bir konu. Hayat sigortası ölümü tüm sebepleriyle teminat altına alırken ferdi kaza sigortası ise kaza sonucunda yaşanabilecek durumları güvence altına alır. Bu nedenle her iki sigorta türü de farklıdır.

Ferdi kaza sigortası, tüm vatandaşlar için sağladığı önemli güvencelerle önemli poliçe türleri arasında yer alıyor. Yaşam içinde gelişebilecek olumsuz durumlara karşı kendinizi ve ailenizi güvence altına almak adına ferdi kaza sigortasının teminatlarını ve sağladığı güvenceleri öğrenebilirsiniz. Online ferdi kaza sigortası başvurusu yapabilir, fiyat teklifleri alabilir ve geleceğinizi güvence altına alabilirsiniz.