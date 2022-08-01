DOĞALGAZA ZAM GELDİ!
DOĞALGAZA ZAM GELDİ!
0
DOLANDIRICILIĞA KARŞI ANİMASYON
DOLANDIRICILIĞA KARŞI ANİMASYON
0
DOĞAL YAŞAMDA BUZLU SERİNLİK
DOĞAL YAŞAMDA BUZLU SERİNLİK
0
KANSERE KARŞI AŞKLA MÜCADELE
KANSERE KARŞI AŞKLA MÜCADELE
0
banner776

Festivalde faciadan dönüldü! Saniyelerle kurtuldular!

Bursa, İnegöl Uluslararası Kültür Sanat Festivali’nde kamyonetin çarptığı festival giriş totemi araçların üzerine devrildi. Faciadan dönülen olayda, yolda yürüyen vatandaşlar saniyelerle kurtuldu

Festivalde faciadan dönüldü! Saniyelerle kurtuldular!
01 Ağustos 2022 Pazartesi 07:20

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Hikmet Şahin Kültür Parkı’nda meydana geldi. İnegöl Belediyesi tarafından 35’incisi düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat Festivali’nin düzenlendiği alana giriş yapmaya çalışan Demet C. yönetimindeki 16 KKT 06 plakalı kamyonet, festival totemine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan totem, binlerce vatandaşın bulunduğu alanda park halindeki 16 KRM 48 plakalı otomobil ile 16 BPB 47 plakalı minibüsün üzerine devrildi. Yolda yürüyen vatandaşların saniyelerle kurtulduğu olayda faciadan dönülürken, 2 araçta maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kırılan totem İnegöl Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #festival #kaza #inegöl festival
Önceki Haber
Bayraklı'da asırlık yapı aslına uygun restore ediliyor
Sonraki Haber
Yol kenarında yaralı bulundu, sözleri şaşkınlık yarattı!
Marmaray hattında kaza!
Marmaray hattında kaza!
0
İlk tahıl gemisi bugün Ukrayna'dan yola çıkıyor!
İlk tahıl gemisi bugün Ukrayna'dan yola çıkıyor!
0
Beykoz Üniversitesi personel alacak
Beykoz Üniversitesi personel alacak
0
İstanbul Teknik Üniversitesi akademik personel alacak
İstanbul Teknik Üniversitesi akademik personel alacak
0
Belediyeye 60 kişi alınacak
Belediyeye 60 kişi alınacak
0
Adana'da vahşet! Uyurken kalbinden bıçakladı!
Adana'da vahşet! Uyurken kalbinden bıçakladı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.