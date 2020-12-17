FETÖ firarisi komiser yakalandı

İzmir'de, daha önce İstihbarat Şube Müdürlüğü gibi kritik görevlerde bulunan ve kanun hükmünde kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen eski komiser Hüseyin Kiçeci, saklandığı evde yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan firari eski komiser Hüseyin Kiçeci'nin, Karabağlar ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu eve dün saat 20.30 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler, Kiçeci'yi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Kiçeci'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen Kiçeci'nin daha önce İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığı, son olarak Hakkari’nin Çukurca ilçesinde çalıştığı ve KHK ile meslekten ihraç edildiği, 2017 yılından bu yana firari olduğu bildirildi.



