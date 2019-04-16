FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı

İzmir merkezli 8 ilde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın mahrem yapılanmasında bulunan FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyonda 17 muvazzaf asker ile 1 sivil gözaltına alındı.

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı
16 Nisan 2019 Salı 14:07

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik bir süredir yürüttüğü soruşturma sonrasında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon başlattı. İzmir merkezli 8 ildeki operasyonda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli yarbay, yüzbaşı ve astsubay rütbelerinde 17 kişi ile 1 mahrem imam gözaltına alındı. 'ByLock' yazışmalarında isimleri geçen askerlerin mahrem imamlarla örgütün belirlediği büfelerdeki ankesörlü telefonlardan görüşmeler yaptıkları, örgüt adına faaliyetlerde bulundukları belirtildi.

Etiketler; #fetö #Deniz Kuvvetleri #operasyon
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